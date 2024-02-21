В Екатеринбурге планируют построить научно-производственный центр по созданию БПЛА

Реализовать проект намерены в 2025 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем, состоящий из двух корпусов, построят на территории екатеринбургского технопарка "Университетский" в 2025 году, сообщил журналистам первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.

"В прошлом году 10 первых пилотных территорий были определены, мы входим в двадцатку. Надеемся, с 2026 года регион будет [иметь] доступ к федеральным деньгам, но, не дожидаясь этого, мы в рамках этого проекта научно-промышленный центр начинаем развивать при "Университетском". У нас на сегодняшний день площадь "Университетского" 28 тыс. кв. м, мы на его же земельном участке строим еще два корпуса по 3 тыс. кв. м, они будут как раз под беспилотники. В этом году начинаем, думаю, что в следующем году мы закончим, как раз к 2026 году в принципе у нас уже будет готова инфраструктура", - сказал он.

Шмыков подчеркнул, что на площадке есть необходимый стенд для испытаний, а у специалистов достаточно компетенций. Здесь будут работать 15 резидентов.

Ранее в свердловском департаменте информационной политики по итогам образовательного интенсива "Архипелаг 2023" сообщали о планах по созданию в России сети научно-производственных центров беспилотных авиационных систем. До 2027 года создадут 48 таких центров, которые займутся полным циклом создания дронов от разработки до их сертификации и серийного производства, в том числе в Свердловской области.

Технопарк высоких технологий "Университетский" - крупнейший в Свердловской области инновационный центр. Он создан с целью увеличения темпов роста экономики и решения социальных задач региона путем создания новых высокотехнологичных рабочих мест и условий для повышения конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности. Миссия технопарка - развитие научно-технического, инновационного и промышленного потенциала области и всего федерального округа.