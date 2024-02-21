Аграрии Прикамья планируют вложить в проекты более 5 млрд рублей в 2024 году

Всего в регионе предполагается реализовать 50 инвестпроектов в сфере АПК

ПЕРМЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Аграрии Пермского края в 2024 году планируют вложить в инвестпроекты более 5 млрд рублей, что практически в четыре раза больше общей суммы инвестиций в проекты в сфере АПК 2023 года. Об этом ТАСС сообщили в министерстве агропромышленного комплекса Прикамья.

"В 2023 году реализовано 40 инвестиционных проектов в АПК с общим объемом инвестиций 1,3 млрд рублей. Реестр инвестиционных проектов в сфере АПК на текущий финансовый год и плановый период формируется под лимиты бюджетных обязательств, доведенных министерству на этот период", - сообщили в Минагро.

На прошлой неделе министр агропромышленного комплекса Прикамья Павел Носков на выставке-форуме "Агротехнологии-2024" Павел Носков отмечал, что в 2024 году в регионе предполагается реализовать 50 инвестпроектов в сфере АПК на общую сумму инвестиций 5,1 млрд рублей. Все эти проекты, по словам Носкова, как и в 2023 году будут субсидироваться из бюджета Пермского края.

"Портфель проектов у нас довольно большой. Мы ориентируемся сейчас на крупные комплексы и перестаем включать в реестр проекты молочного животноводства меньше тысячи голов. С точки зрения экономик и будущей конкурентоспособности это оптимальный объем, который необходимо поддерживать с уровня субъекта", - сказал Носков.

АПК в Прикамье

Как сообщал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, сельскохозяйственная сфера является одной из ключевых для экономики региона, и эта сфера показывает достаточно серьезный рост. "Мы нацелены на то, чтобы наши компетенции в части переработки сырого молока, птицеводства развивались, для этого в регионе есть меню мер поддержки сельхозтоваропроизводителей от субсидирования приобретения удобрений до поддержки при приобретении новой техники", - сказал глава Прикамья.

Генеральный директор Национального союза молока (Союзмолоко) Артем Белов также отмечал, что молочная отрасль динамично развивается и является очень важной для Пермского края. "Один из крупнейших переработчиков молока находится именно в Пермском крае, что немаловажно. Молочная отрасль трансформируется, переходит к экспортоориентированной модели развития, и я очень надеюсь, что эта экспортная модель, новая парадигма будет "драйвить" развитие индустрии не только в России в целом, но и в крае", - пояснил Белов.