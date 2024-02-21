ОНФ и Росстат совместно разработают новые методы сбора статистической информации

Соглашение было подписано руководителем Росстата Сергеем Галкиным и руководителем исполкома Народного фронта Михаилом Кузнецовым

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Народный фронт заключил соглашение с Федеральной службой государственной статистики (Росстат) о сотрудничестве, которое включает в себя разработку новых методов сбора и анализа официальной статистической информации. Об этом сообщает пресс-служба движения.

Соглашение было подписано руководителем Росстата Сергеем Галкиным и руководителем исполкома Народного фронта Михаилом Кузнецовым. Как сказали в пресс-службе, в рамках соглашения Народный фронт и Росстат объединят усилия, чтобы подготовка официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в России стала еще более прозрачной и эффективной.

"Такая работа включает в себя создание новых методов сбора, разработки, распространения и анализа официальной статистической информации, формирование предложений для подготовки нормативных и других правовых актов, а также содействие успешной реализации федеральных и национальных проектов, государственных программ", - сказали в президентском движении.

"Одна из ключевых функций Народного фронта - народный контроль по приоритетным для общества вопросам. И здесь у нас довольно много точек соприкосновения с коллегами из Росстата. За годы работы был приобретен огромный опыт по отслеживанию прогресса нацпроектов, формированию актуальных предложений в различных сферах жизни. Собран большой пул экспертов, готовых делиться опытом и видением практически по всем вопросам, беспокоящим наше общество. Мы всегда рады сотрудничеству и готовы делиться нашим опытом", - подчеркнул Кузнецов.