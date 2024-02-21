"Мечел" в 2023 году снизил выплавку стали на 2%

Добыча угля за отчетный период снизилась на 8% и составила 10,36 млн тонн

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. "Мечел" в 2023 году снизил выплавку стали по сравнению с показателем годом ранее на 2%, до 3,49 млн тонн. Добыча угля за отчетный период снизилась на 8% и составила 10,36 млн тонн, говорится в сообщении компании.

В то же время производство чугуна снизилось на 2%, до 3,16 млн тонн.

Продажи концентрата коксующегося угля снизились на 21%, до 3,12 млн тонн, в связи со снижением добычи на разрезе "Нерюнгринский", что было обусловлено необходимостью проведения дополнительного объема вскрышных работ. Продажи энергетического угля упали на 28%, до 2,32 млн тонн, как вследствие действовавших ограничений на ж/д инфраструктуре Восточного полигона, так и в связи с сократившимися потребностями одного из основных клиентов на внутреннем рынке, отметили в компании.