Матвиенко предложила провести аудит инвестпрограмм предприятий ЖКХ

Вопрос контроля за этими средствами поднял министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила провести аудит инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций в РФ, чтобы выяснить, насколько эффективно они реализуются. Вопрос контроля за этими средствами поднял министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, выступая в Совфеде.

"Надо провести аудит, и в регионах установить жесткий контроль и мониторинг за тем, как расходуются инвестиции энергоснабжающих организаций. Худо-бедно, но каждый год мы повышаем тарифы [на коммунальные услуги]. А вот насколько эффективно работают инвестиционные программы - большой вопрос", - сказала Матвиенко.

"Актуальной задачей также является вопрос эффективного использования внутренних ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве. Сегодня инвестиционные программы имеются только у 10% ресурсоснабжающих организаций", - сказал Файзуллин, - "76% достигает ежедневно уровень исполнения этих программ. В этой связи мы сформировали дополнительные предложения по усилению контроля со стороны государства за их разработкой и реализацией".

Министр попросил сенаторов обращать на эту проблему внимание на всех встречах с региональными и муниципальными властями.