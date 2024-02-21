S7 Airlines возобновит прямое авиасообщение между Новосибирском и Усть-Каменогорском

Рейсы будут осуществляться на самолетах вместимостью более 170 человек

НОВОСИБИРСК, 21 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания S7 Airlines с 12 марта возобновляет прекращенные в пандемию коронавируса рейсы между Новосибирском и Усть-Каменогорском, сообщили в пресс-службе компании.

"S7 Airlines возобновляет прямые регулярные рейсы в Казахстан с 12 марта - авиакомпания открыла продажу авиабилетов на рейсы из Новосибирска в Усть-Каменогорск. Рейсы будут выполняться два раз в неделю", - говорится в сообщении.

Полеты будут осуществляться на лайнерах Airbus A320 с вместимостью более 170 пассажиров. До конца марта самолеты будут летать по вторникам и четвергам в вечернее время. Со 2 апреля рейсы будут выполняться рано утром по вторникам и субботам. "Расписание полетов откроет для жителей и гостей Восточно-Казахстанской области еще больше возможностей для стыковок с рейсами из Новосибирска в Москву, Санкт-Петербург и другие города", - отмечает пресс-служба.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, перелеты были прекращены в марте 2020 года - во время пандемии коронавируса.