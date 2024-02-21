Bloomberg: в Японии построят завод по производству 2-нанометровых полупроводников

Правительство страны выделило $2,2 млрд на реализацию проекта, а также запланировало инвестиции дополнительных $4,3 млрд в будущем

НЬЮ-ЙОРК, 21 февраля. /ТАСС/. Японская компания Rapidus Corporation начала строительство завода по производству полупроводников на северном острове Хоккайдо. Она планирует начать выпуск чипов размером 2 нанометра к 2027 году, обеспечив экономическую безопасность страны на фоне разрастающегося экономического противостояния между США и КНР. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

"Сегодня имеют место факторы геополитики и экономической безопасности. Для выживания Японии как нации нам необходимо быть глобальным игроком, обладающим технологиями, и полупроводники - это хороший способ заявить об этом намерении", - приводит агентство слова исполнительного директора Rapidus Corporation Ацуо Симидзу. Он заявил, что компания сосредоточит свои усилия на производстве полупроводников для нишевых клиентов. Аналитики агентства полагают, что успех предприятия будет заключаться в самом факте налаживания производства 2-нанометровых полупроводников, а не в извлечении большой прибыли на ранних этапах.

Правительство Японии выделило $2,2 млрд на реализацию проекта, а также запланировало инвестиции дополнительных $4,3 млрд в будущем, что покроет приблизительно половину от общей суммы, необходимой для первоначального запуска завода. Компания пока не раскрывает источники дальнейшего финансирования. "Зачем мы так много вкладываем в отрасль полупроводников? Откровенно говоря, из-за конфронтации между США и КНР. Если поставки чипов из Тайваня прекратятся, то нас ждут убытки на триллионы долларов во всех отраслях, экономика рухнет", - приводит агентство слова главного директора по политике экономической безопасности Министерства экономики, торговли и промышленности Японии Кадзуми Нисикавы.

Амбициозный проект столкнулся с критикой внутри страны. Ряд экспертов считают, что запустить производство таких чипов в сжатые сроки практически невозможно. Кроме того, к 2027 году Rapidus Corporation может столкнуться с жесткой конкуренцией со стороны тайваньской TSMC и южнокорейской Samsung Electronics в производстве таких полупроводников. Это сделает бизнес нерентабельным, пишет Bloomberg.

В последние годы Япония уделяет повышенное внимание развитию отрасли производства полупроводниковых чипов внутри страны, в том числе путем привлечения иностранных производителей. Так, в июне 2022 года правительство утвердило план строительства первого завода компании TSMC, который будет производить полупроводники на территории юго-западной японской префектуры Кумамото. Он приступит к работе до конца года. Ежемесячные объемы выпуска оцениваются на уровне 55 тыс. единиц продукции. В июне 2023 года TSMC объявила о создании своего второго предприятия в Кумамото, а 21 ноября прошлого года - о намерении построить третий завод по производству микросхем в той же префектуре.