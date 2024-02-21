Дума одобрила в I чтении господдержку комплексных строительных проектов за рубежом

Согласно инициативе, органам госвласти или органам местного самоуправления предоставляется право оказывать поддержку российским организациям, занимающимся комплексным строительством промышленных объектов на территориях иностранных государств

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на обеспечение возможности государственной поддержки комплексных инвестиционно-строительных проектов, реализуемых российскими организациями на территории иностранных государств. Документ инициирован правительством РФ.

Проект закона уточняет такие понятия, как "промышленный объект", "инженерно-строительная деятельность", "комплексное строительство промышленных объектов на территории иностранного государства", а также "инфраструктура поддержки деятельности в сфере промышленности" - это коммерческие или некоммерческие организации, осуществляющие меры стимулирования деятельности в сфере промышленности, в том числе направленные на реализацию госпрограмм (подпрограмм) РФ и обеспечивающие условия для оказания поддержки научно-технической, инновационной и инженерно-строительной деятельности при осуществлении промышленной политики.

Органам госвласти и (или) органам местного самоуправления предоставляется право оказывать поддержку российским организациям, занимающимся комплексным строительством промышленных объектов на территориях иностранных государств. Правительству РФ предоставляется право устанавливать требования в отношении минимальной доли произведенной на территории РФ продукции (в стоимостном и (или) количественном выражении), используемой при реализации комплексного строительства промышленных объектов на территориях иностранных государств.

Как пояснил депутат Госдумы Владимир Сипягин, необходимо поддержать строительство тех объектов, которые несут российскую продукцию иностранному получателю. "Речь идет о строительстве бондовых складов, транспортно-логистических центров, промышленных кластеров, портовой инфраструктуры. Реализация таких проектов позволит нарастить экспорт на целевые рынки и будет способствовать долгосрочному присутствию на внешних рынках", - отметил он.

По мнению депутата, это позволит создать необходимые условия для размещения производств и инфраструктуры российскими организациями за рубежом, что положительно повлияет на совершенствование экспортного потенциала России. "Для этого необходимо закрепление в действующем законодательстве термина "комплексное строительство промышленных объектов на территории иностранных государств" и определение способа его государственной поддержки, указал Сипягин.