С 2022 года РЖД провели импортозамещение более 70% позиций железнодорожной техники

В программу задействовали 160 предприятий

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. РЖД с 2022 года провели импортозамещение более 13,5 тыс. позиций ж/д техники, что составило почти 73% от общего количества позиций, которые требовалось заместить. Об этом сообщил замгендиректора, главный инженер ОАО "РЖД" Анатолий Храмцов на международной выставке-форуме "Россия" в ходе пленарной сессии "О ключевых достижениях и результатах развития в транспортной отрасли".

"У нас более 18 тыс. позиций, которые необходимо было заместить. За это время, начиная с 2022 года, мы заместили более 13,5 тыс. позиций. Это почти 73%", - сказал он.

Храмцов добавил, что РЖД систематизировали работу по импортозамещению не только внутри компании, но и с производителями железнодорожной техники. В программе импортозамещения задействовано 160 предприятий, которые заняты обеспечением производственного процесса комплектующими железнодорожного производственного процесса. Прирост за 2023 год составил более 50 компаний.

"На сегодняшний день у нас создан Центр компетенций технологического суверенитета. Только для того, чтобы понимать те рисковые зоны, которые мы должны решить в течение года в части импортозамещения", - добавил Храмцов.