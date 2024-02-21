Экс-посол Франции: использование доходов от активов РФ может негативно сказаться на ЕС

Сильви Берманн считает, что это может заставить инвесторов отказаться от размещения своих авуаров в Европе

ПАРИЖ, 21 февраля. /ТАСС/. Экс-посол Франции в России Сильви Берманн предостерегла партнеров по ЕС от использования в поддержку Украины прибыли от замороженных российских активов. Как считает дипломат, это было бы рискованным шагом, который может обернуться издержками для самого Евросоюза.

"Последняя из планируемых мер, предполагающая использование прибыли от замороженных активов, является рискованной, поскольку санкционные режимы все чаще становятся предметом судебных разбирательств, в том числе в европейских странах, что может заставить инвесторов отказаться от размещения своих авуаров в Европе", - предупредила Берманн на страницах газеты Les Echos.

Одновременно она подчеркнула, что антироссийские санкции не имеют ожидавшегося эффекта. "Россия демонстрирует хорошее состояние экономического здоровья. Ее ВВП вырос на 3% в 2023 году, а Международный валютный фонд улучшил прогноз на 2024 год до 2,6%, в то время как Великобритания и Германия вступили в фазу спада, а Франция снизила до 1% свои прогнозы роста национальной экономики", - отметила дипломат.

Берманн возглавляла посольство Франции в России в 2017-2019 годах. В настоящее время она является председателем административного совета французского Института высших исследований по национальной обороне.

Совет ЕС 12 февраля утвердил постановление, которое узаконивает хранение и использование прибыли от замороженных активов России для Украины. Как поясняется в документе, "центральные депозитарии, владеющие активами ЦБ РФ на сумму более €1 млн, должны отдельно учитывать дополнительные остатки денежных средств, накопившиеся в результате ограничительных мер ЕС, а также должны хранить соответствующие доходы отдельно". Кроме того, "депозитариям запрещается распоряжаться полученной чистой прибылью".

В документе подчеркивается, что это "дает возможность совету принять решение о возможном установлении финансового вклада в бюджет ЕС, собранного за счет этой чистой прибыли, для поддержки Украины и ее восстановления на более позднем этапе". Более того, "этот финансовый вклад может быть направлен через бюджет ЕС в фонд для Украины, по которому совет и Европарламент достигли предварительного соглашения 6 февраля 2024 года", поясняется в постановлении.