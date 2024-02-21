БКС попросила клиентов закрыть маржинальные позиции по распискам Qiwi

ЦБ ранее сообщил об отзыве лицензии у Киви-банка

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. БКС просит своих клиентов до 16:00 мск закрыть все маржинальные позиции по распискам Qiwi, следует из клиентского уведомления компании.

"Клиенты БКС должны до 16:00 мск закрыть все "шорты" по распискам Qiwi и обеспечить деньгами свои лонговые позиции", - говорится в уведомлении.

Ранее ЦБ РФ сообщил об отзыве лицензии у Киви-банка. На этом фоне котировки расписок компании Qiwi теряли более 50%. Широкие распродажи коснулись и облигаций компании. Так, облигации "Киви финанса" серии 001Р-02 падали на 60%, а их доходность превышала 70% годовых.