Чистая прибыль "Мечела" по МСФО в 2023 году снизилась в 2,7 раза

Она составила 24,25 млрд рублей

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. "Мечел" по итогам 2023 года получил 24,25 млрд рублей чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) против 65,17 млрд рублей годом ранее. Прибыль, приходящаяся на акционеров "Мечела", за отчетный период снизилась на 65%, до 22,32 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Выручка "Мечела" за отчетный период уменьшилась на 6% - до 405,9 млрд рублей. Консолидированный показатель EBITDA за 2023 год составил 86,3 млрд рублей, что на 28,8 млрд рублей (или на 25%) ниже аналогичного показателя за 2022 год. "Основное влияние на снижение консолидированного показателя EBITDA оказал добывающий сегмент - снижение на 49% по отношению к показателю за аналогичный период прошлого года. Рост EBITDA металлургического сегмента на 32% в основном обусловлен снижением закупочных цен на сырье, что частично нивелируется снижением рыночных цен и объемов реализации", - отметили в компании. Рентабельность по EBITDA за отчетный период составила 21%.

За 2023 год капитальные вложения группы в обновление и поддержание основных фондов выросли на 88% в сравнении с показателем за 2022 год и составили 30,7 млрд рублей.

О долговой нагрузке

Чистый долг группы "Мечел" без пеней и штрафов на 31 декабря 2023 года в сравнении с аналогичным показателем на конец 2022 года увеличился на 8% и составил 250 млрд рублей. "Это изменение связано в основном с ослаблением рубля по отношению к доллару США, евро и юаню, что частично компенсировано чистым погашением задолженности по кредитам и займам", - уточнили в компании.

Соотношение чистого долга к EBITDA на конец 2023 года составило 2,9х по сравнению с 2х на конец 2022 года.

Итоги IV квартала

По итогам четвертого квартала 2023 года выручка "Мечела" по сравнению с третьим кварталом 2023 года выросла на 2% и достигла 106,7 млрд рублей. Консолидированный показатель EBITDA за октябрь - декабрь 2023 года уменьшился по сравнению с предыдущим кварталом на 12% и составил 21,7 млрд рублей в основном в связи с ростом таможенных платежей и тарифов на грузоперевозки. Прибыль, приходящаяся на акционеров "Мечела", в четвертом квартале 2023 года составила 3,2 млрд рублей, что на 19,4 млрд рублей меньше прибыли за третий квартал.

Как отметил генеральный директор компании Олег Коржов, слова которого приводятся в сообщении, основное влияние на динамику консолидированного показателя EBITDA оказал добывающий сегмент компании, показатели которого ослабли из-за сокращения объемов добычи и реализации угля, а также коррекции цен в начале 2023 года.

"В течение отчетного периода ситуация с производством и отгрузками стабилизировалась. Начался поквартальный рост добычи", - сообщил он. Металлургический сегмент компании по итогам года продемонстрировал рост показателя EBITDA. "В основном он был обусловлен снижением себестоимости на фоне более низких закупочных цен на сырье, но этот фактор частично нивелировался ослаблением рыночной конъюнктуры и снижением объемов реализации. Производственные показатели сегмента показали небольшое снижение на фоне проводившихся в 2023 году крупных ремонтов на предприятиях", - уточнил Коржов.