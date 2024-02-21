В Минэкономразвития заявили, что в Иннополисе протестируют беспилотные авиационные системы

Это уже восьмой экспериментальный правовой режим по эксплуатации БАС

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило подготовленное Минэкономразвития РФ постановление об установлении экспериментального правового режима (ЭПР) по эксплуатации беспилотных авиационных систем в Иннополисе (Республика Татарстан). Это уже восьмой ЭПР по эксплуатации беспилотных авиационных систем (БАС), сообщила пресс-служба Минэкономразвития.

Там отметили, что эксперимент рассчитан на три года и предусматривает возможность применения беспилотных авиационных систем в составе с беспилотными воздушными судами (БВС) с максимальной взлетной массой 30 кг и менее для выполнения авиационных работ и воздушной перевозки грузов на территории Иннополиса. Это первая программа экспериментального режима по городской аэромобильности.

"В части беспилотных авиационных систем данный экспериментальный правовой режим - первый по тестированию именно в городской черте. При этом предусмотрена апробация не только дронов, но и специальной инфраструктуры для их использования - дронопортов", - рассказал директор департамента развития цифровой экономики Минэкономразвития РФ Владимир Волошин, слова которого цитирует пресс-служба министерства.

Он также отметил, что Иннополис - город, где не только разрабатывают новые технологии, но и уже есть беспилотный наземный транспорт: для перевозки пассажиров, роботизированная доставка, а теперь и беспилотные авиационные системы.

"Важной задачей является проверка совместимости всего технологического ландшафта беспилотных решений - и условия наукограда Иннополис являются одними из лучших для данных целей", - подчеркнул Волошин.

Автономность полетов будет реализована при помощи сети автоматизированных терминалов базирования БВС - дронопортов. Они позволят автоматизировать операции взлета и посадки, подготовки к полету и послеполетного обслуживания. В рамках проекта также планируется протестировать цифровую платформу полетно-информационного обслуживания полетов БВС, которая в автоматизированном режиме обеспечит удаленную идентификацию, разрешение и координацию их полетов.