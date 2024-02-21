В Словакии уменьшили размер пособий за предоставление жилья беженцам с Украины

Согласно телеканалу TA-3, целью решения является усиление мотивации беженцев к поиску работы, чтобы они по возможности самостоятельно оплачивали свои расходы

БРАТИСЛАВА, 21 февраля. /ТАСС/. Государственные пособия владельцам жилья в Словакии, которые размещают беженцев с Украины, уменьшены почти в два раза. Об этом сообщил телеканал TA-3.

Решение об уменьшении пособий приняло правительство Словакии. Его целью, согласно телеканалу, является усиление мотивации беженцев к поиску работы, чтобы они по возможности самостоятельно оплачивали свои расходы.

Владельцы недвижимости смогут теперь получать от государства ежемесячно максимум €390 за предоставление беженцам жилья с одной жилой комнатой. Ранее эта сумма составляла €710. За помещение с двумя жилыми комнатами дотация снижена с €1 080 до €540, с тремя жилыми комнатами - с €1 430 до €720, а за помещение с четырьмя жилыми комнатами - с €1 790 до €900 в месяц.