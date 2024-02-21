Все виды топлива подорожали на СПбМТСБ

Ситуация с ценами на бензин в России

Так, стоимость бензина марок "Регуляр-92" и "Премиум-95" по итогам торгов выросла на 1,2-1,5%, при этом цена Аи-95, летнего и межсезонного дизеля достигла максимума с начала года

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Стоимость бензина марок "Регуляр-92" и "Премиум-95" по итогам торгов выросла на 1,2-1,5%, при этом цена Аи-95, летнего и межсезонного дизеля достигла максимума с начала года, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Цена бензина Аи-92 увеличилась на 1,24%, до 48,401 тыс. рублей за тонну, бензина Аи-95 - на 1,48%, до 56,376 тыс. рублей за тонну, обновив максимум с начала года.

Летний дизель подорожал на 0,84%, до 58,345 тыс. рублей за тонну, межсезонный дизель - на 1,83%, до 58,433 тыс. рублей за тонну. Оба вида дизельного топлива также показали максимальную c начала января стоимость. Цена зимнего дизеля увеличилась на 1,05%, до 58,909 тыс. рублей за тонну.

Стоимость топочного мазута увеличилась на 1,56%, до 26,231 тыс. рублей за тонну, а цена топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) - на 0,04%, до 79,113 тыс. рублей за тонну.