СМИ: экономика России остается устойчивой, несмотря на санкции

Брюссельcкий портал Euractiv признал, что российский оборонный комплекс продолжает наращивать производство

БРЮССЕЛЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Российская экономика, несмотря на 12 пакетов санкций ЕС, остается устойчивой, а оборонный комплекс продолжает наращивать производство, признал брюссельcкий портал Euractiv в статье об утвержденном в предварительном порядке послами ЕС 13-м пакете антироссийских санкций.

"Считая 13-й пакет, Евросоюз наложил беспрецедентные санкции на Россию в течение двух лет войны, включив в черный список около 2 тыс. физических и юридических лиц, - отмечает портал. - Однако, несмотря на экономическое давление, российская экономика остается устойчивой, и Кремль даже смог наращивать военную продукцию".