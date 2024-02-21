В Москве создадут производство автодомов

Город предоставил компании в аренду участок по льготной ставке - один рубль в год

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Производственный корпус для выпуска домов на колесах появится в Зеленограде, для реализации инвестиционного проекта город предоставил компании в аренду участок по льготной ставке - один рубль в год. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Для развития промышленности и внутреннего туризма столица предоставила в аренду компании "Сэндтреккер" земельный участок площадью 1 га в Зеленограде для размещения производства внедорожных домов на колесах. Благодаря реализации проекта на предприятии будет создано 50 рабочих мест. Это уже 28-й инвестор, которому город предоставил землю по льготной ставке один рубль в год", - приводятся в тексте слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Отмечается, что выделение земли по льготной ставке для развития производств - это одна из мер поддержки бизнеса, которая действует в Москве с марта 2022 года. За счет этого компании могут снизить затраты на создание рабочих мест и в короткие сроки наладить выпуск важной для города продукции. Новое производство разместится в промышленной зоне "Восточная" Зеленограда, на пересечении Сосновой аллеи и Фирсановского шоссе.

"Договор аренды земельного участка заключили с инвестором на пять лет. За это время предприниматель должен построить корпус площадью 8 тыс. кв. м и запустить производство автодомов. Льготная ставка аренды земли будет действовать в течение всего срока договора", - цитирует пресс-служба министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана.