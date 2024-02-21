Туркмения в апреле проведет во Франции форум по привлечению инвестиций в энергетику

Пресс-служба организатора мероприятий в сфере энергетики "Туркмен Форум" сообщила, что целью мероприятия является расширение возможностей для привлечения прямых иностранных инвестиций во все аспекты энергетического, транспортно-коммуникационного, строительного и финансового секторов экономики страны

АШХАБАД, 21 февраля. /ТАСС/. Международный форум по привлечению иностранных инвестиций в энергетический сектор Туркмении (TEIF 2024) пройдет в Париже 24-25 апреля. Об этом сообщила пресс-служба компании - организатора мероприятий в сфере энергетики "Туркмен Форум".

"Целью данного мероприятия является расширение возможностей для привлечения прямых иностранных инвестиций во все аспекты энергетического, транспортно-коммуникационного, строительного и финансового секторов экономики Туркменистана и укрепление регионального диалога по дальнейшему устойчивому развитию сферы энергетики. В форуме примут участие ведущие национальные и международные энергетические компании, а также эксперты, которые формируют будущее нефтегазовой отрасли не только в Туркменистане, но и в регионе в целом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что основное внимание предстоящего мероприятия будет сосредоточено на привлечении инвестиций в морские блоки на Каспийском море, месторождение Западный Челекен и разработке следующего этапа промышленного освоения гигантского газового месторождения "Галкыныш", которое является вторым крупнейшим в мире месторождением на суше.

Организаторами мероприятия выступают государственные концерны "Туркменнебит", "Туркменгаз", госкорпорация "Туркменгеология". Ожидается, что в форуме примут участие представители Форума стран - экспортеров газа, ОПЕК, Международного энергетического агентства, Международного агентства по возобновляемым источникам энергии, Глобального газового центра, а также крупных международных компаний "Лукойл", CNPC, Exxon Mobil, BP, Dragon Oil и других.

В апреле 2023 года Международный форум по привлечению инвестиций в энергетический сектор Туркмении пройдет прошел в Дубае (ОАЭ).

Туркмения является крупнейшим игроком нефтегазового рынка Азии. Углеводородные ресурсы страны оцениваются более чем в 71 млрд тонн нефтяного эквивалента, которые составляют более 20 млрд тонн нефти и более 50 трлн куб. м природного газа. Туркмения занимает четвертое место в мире по доказанным запасам природного газа после России, Ирана и Катара. В настоящее время крупнейшим потребителем туркменского природного газа является Китай.