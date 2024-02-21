Псковская область впервые начала поставки продовольственного зерна на российский рынок

Объем отгруженной продукции составил более 110 тыс. тонн

ПСКОВ, 21 февраля. /ТАСС/. Растениеводческие агропредприятия Псковской области впервые поставили за пределы региона продовольственное зерно. Его объем составил более 110 тыс. тонн, сообщил ТАСС председатель областного комитета по сельскому хозяйству и гостехнадзору Николай Романов.

Для Псковской области тема развития растениеводства является крайне актуальной, так как позволяет вводить в эксплуатацию заброшенные сельхозугодья. Как отметил Романов, таких в регионе насчитывается около 200 тыс. га и чтобы начать их использовать, области потребуется около 20 лет.

"В сфере растениеводства наши аграрии добились беспрецедентных успехов. Самое важное: наши руководители сельхозпредприятий и агрономы впервые за всю историю региона научились выращивать продовольственное зерно. Раньше такого никогда не было. Мы проанализировали, что из 160 тыс. тонн произведенного зерна 70% - это отборное продовольственное, имеющее наивысший класс качества. Почему это уникальная для нас история? Мы - регион северо-западный, зона рискованного земледелия, но нам удалось вырастить зерно, которое можно теперь использовать в хлебопекарных производствах", - рассказал Романов.

Он также пояснил, что за время существования региона фермеры выращивали лишь фуражное зерно, которое пригодно только для кормления скота. Больше всего зерновых производят в пяти районах региона: Палкинском, Пыталовском, Пушкиногорском, Себежском и Псковском.

"Благодаря тому, что мы вырастили и произвели такую большую первую партию продовольственного зерна, мы сразу направили его на перерабатывающие предприятия за пределы региона. В частности, много зерна ушло на хлебокомбинат в Санкт-Петербург. То есть мы впервые начали поставки продовольственного зерна. Это произошло за счет применения новых технологий и использования новых сортов. Применяем также инновационные средства защиты от вредителей, приобретаем новую технику. И в целом это итог успешного развития малого и среднего предпринимательства на селе", - отметил Романов.