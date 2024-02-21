ЦБ готов дополнительно оценить вопрос страхования средств на электронных кошельках

Также речь идет об оценке необходимости изменения действующего регулирования в части идентификации через банковских платежных агентов

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Банк России готов дополнительно оценить необходимость возможных изменений в части регулирования страхования средств на электронных кошельках, а также в части идентификации через банковских платежных агентов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ЦБ РФ.

"Банк России готов дополнительно оценить необходимость изменения действующего регулирования как в части страхования средств на электронных кошельках, так и в части идентификации через банковских платежных агентов", - сообщили в пресс-службе.

Ранее в ЦБ указывали, что средства на электронных кошельках не застрахованы по системе страхования вкладов. В ЦБ также пояснили, что требования по выплате средств на электронных кошельках клиентов лишившегося лицензии Киви-банка будут удовлетворяться "в ходе процедуры конкурсного производства или принудительной ликвидации банка за счет взыскания и реализации активов и иного имущества банка".

По величине активов Киви-банк занимал 89-е место в банковской системе РФ. В банке открыто порядка 15 млн виртуальных кошельков.