Торговля РФ продовольствием со странами Персидского залива в 2023 года превысила $1,6 млрд

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев отметил, что Россия планомерно увеличивает поставки зерна, растительных масел, кондитерских изделий, мясной, молочной и других видов продукции

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Объем торговли России продовольствием со странами Персидского залива в 2023 году превысил $1,6 млрд, а за последние пять лет показатель увеличился в 1,7 раза, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

"Объем двусторонней торговли продовольствием со странами Персидского залива за прошлый год превысил $1,6 млрд, увеличившись в 1,7 раза за последние пять лет. Россия планомерно увеличивает поставки зерна, растительных масел, кондитерских изделий, мясной, молочной и других видов продукции", - сказал Патрушев, слова которого приводятся в сообщении Минсельхоза.

Министр также указал, что все большую популярность на Ближнем Востоке приобретает российская халяльная продукция, производство которой в последние годы растет. Ключевым импортером российского продовольствия на Ближнем Востоке остается Саудовская Аравия. Кроме того, закупки наращивают Кувейт, Бахрейн и Катар, очень хорошую динамику демонстрирует экспорт в Объединенные Арабские Эмираты.

Так, ОАЭ в прошедшем году значительно увеличили импорт российского зерна, в том числе пшеницы - в 2,7 раза, до около 180 млн долларов. Одновременно выросли и поставки продукции с высокой добавленной стоимостью, например, подсолнечного масла - в 2,2 раза, до 6,7 млн долларов. Большим потенциалом также обладает экспорт мясной и молочной продукции, безалкогольных напитков и различной готовой продукции.

Глава Минсельхоза добавил, что Россия будет и дальше укреплять отношения с ОАЭ и другими странами региона, оставаясь надежным поставщиком качественного продовольствия.

Министерство указывает, что в Дубае проходит ежегодная Международная выставка продуктов, напитков и кулинарии стран Персидского залива Gulfood - одна из главных мировых площадок для презентации аграрной продукции. В 2024 году выставка собрала около 100 отечественных производителей молочной, мясной, масложировой продукции, рыбы и морепродуктов, а также других продовольственных товаров.