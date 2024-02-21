"Инарктика" оценивает возможности по выплате дивидендов за 2024 год

Компания планирует опубликовать финансовые результаты по МСФО за 2023 год 18 марта

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. "Инарктика" - крупнейший производитель аквакультурного лосося и морской форели в России, оценивает возможности по выплате дивидендов за 2024 год. Об этом сообщил генеральный директор компании Илья Соснов в ходе вебинара для инвесторов.

"Я думаю, сейчас пока рано делать суждения об этом, потому что считаем цифры за 2023 год, смотрим, уточняем прогнозы на 2024 год", - сказал Соснов.

Компания планирует опубликовать финансовые результаты по МСФО за 2023 год 18 марта 2024 года, добавил заместитель генерального директора компании Андрей Баранов.

В конце ноября акционеры компании утвердили дивиденды по итогам девяти месяцев 2023 года в размере 19 рублей на акцию. Ранее акционеры "Инарктики" утвердили дивиденды по итогам первого квартала 2023 года в размере 10 рублей на акцию, по итогам первого полугодия 2023 года - в размере 16 рублей на акцию. По итогам 2022 года было принято решение не выплачивать дивиденды. За девять месяцев 2022 года дивиденды составили 15 рублей на акцию.

Компания также в ходе вебинара объявила о планах по размещению облигаций на российском рынке, предварительная дата размещения - 1 марта 2024 года. Предварительная дата сбора книги заявок - 27 февраля 2024 года с 11:00 до 15:00 по московскому времени.

Отмечается, что номинальная стоимость акций - 1 000 рублей, срок погашения - 3 года. Планируемый объем размещения - не более 3 млрд рублей. Организатором размещения выступят Газпромбанк и Россельхозбанк.

О компании

"Инарктика" является управляющей компанией группы, лидирующей в сегменте производства атлантического лосося и форели в России. Ключевые направления деятельности группы под управлением компании включают: товарное выращивание атлантического лосося и морской форели в акватории Баренцева моря в Мурманской области и товарное выращивание форели в озерах Республики Карелия.

Развитие аквакультуры является стратегическим направлением деятельности компании. Общий объем потенциального выращивания на участках компании составляет около 60 тыс. тонн красной рыбы.