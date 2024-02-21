Эксперт заявил, что владельцы кошельков Киви-банка смогут вернуть не более 10%

Директор федерального методического центра по финансовой грамотности Денис Перепелица отметил, что пользователям электронных кошельков в России в целом не следует беспокоиться об отзыве лицензий у обслуживающих их банков, поскольку Киви-банк был единственным банком, совершавшим операции с криптообменниками и онлайн-казино

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Владельцы кошельков Киви-банка, у которого 21 февраля была отозвана лицензия, могут получить часть своих средств в ходе ликвидации банка, однако вряд ли более 10%. Таким мнением с ТАСС поделился директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.

"Держатели электронных кошельков смогут получить часть своих средств в ходе исполнительного производства при ликвидации Киви-банка, если смогут доказать факт наличия средств в кошельке. Практики с возвратом средств на электронных кошельках пока нет, однако можно предположить, что держателям средств вернут не более 10% по аналогии с практикой возврата незастрахованных средств вкладчиков", - считает Перепелица.

При этом он отметил, что пользователям электронных кошельков в России в целом не следует беспокоиться об отзыве лицензий у обслуживающих их банков, поскольку Киви-банк был единственным банком, совершавшим операции с криптообменниками и онлайн-казино.

"Правовые основания для выплат владельцам электронных кошельков не столь однозначны. В систему страхования вкладов входят лишь лица, открывшие счет в Киви-банке в данном случае. Это существенно осложняет понимание перспектив держателей электронных кошельков Qiwi, хотя пока о проблеме на этой стороне мы не слышали, но стоит призадуматься о рисках, которые несут подобного рода кошельки", - добавил доктор экономических наук, директор высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов.