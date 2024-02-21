Национальный авиаперевозчик Узбекистана отметил прирост туристов из РФ на 35%

Генеральный консул Узбекистана в Санкт-Петербурге Абдурахмон Махмудов также отметил, что власти страны и бизнес сейчас активно работают над увеличением турпотока из Узбекистана в РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Национальный авиаперевозчик Узбекистана Uzbekistan Airways отмечает увеличение туристического потока из России в 2023 году на 35%, общее число перевезенных туристов составило порядка 40-45 тыс. Также отмечается рост интереса граждан Узбекистана к туристическим поездкам в Россию, сообщил ТАСС директор представительства перевозчика в Санкт-Петербурге Хушнуд Артиков.

"Если говорить о туристическом потоке из России, то речь идет за прошлый год примерно о 35% росте. В абсолютных цифрах это порядка 40-45 тыс., это организованный туризм, который мы учитываем напрямую, плюс еще индивидуальные туристы, которых сложнее учитывать. <...> На российских туристов приходится порядка 30% пассажиропотока. Также 15-20% - это туристы из Узбекистана в РФ, также отмечаем рост интереса", - рассказал Хушнуд Артиков.

Он отметил, что сейчас развивается спрос на лыжные туры из Узбекистана в Санкт-Петербург, откуда граждане страны направляются дальше к горнолыжным курортам. Авиакомпания планирует развивать это туристическое направление, в следующем зимнем сезоне рассчитывают увеличить число туристов из Узбекистана в РФ, которые едут сюда именно в лыжные туры.

Генеральный консул Узбекистана в Санкт-Петербурге Абдурахмон Махмудов также отметил, что власти страны и бизнес сейчас активно работают над увеличением турпотока из Узбекистана в РФ. Этому способствует в том числе рост числа рейсов и снижение стоимости билетов. Одно из активно развивающихся сейчас направлений - это медицинский туризм.

Туристов из России в Узбекистане, по словам консула, все больше начинает интересовать горный туризм и выезды на природу, в том числе туры в пустыню. При этом сохраняется большой спрос и на более привычный культурный туризм в части посещения городов Узбекистана с богатой и древней историей, вроде Самарканда и Бухары.

Еще одна важная составляющая интереса россиян к Узбекистану - это транзит в страны Европы и Азии. Консул пояснил, что многие путешественники, направляясь в другие страны через Узбекистан, останавливаются на сутки и больше в Ташкенте и других городах, развитие транзитных линий поэтому также представляет интерес для местного бизнеса.