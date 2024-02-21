"Роснано" в 2023 году погасило 28 млрд рублей долга

Долг компании уменьшился до 69 млрд рублей

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Компания "Роснано" в 2023 году погасила 28 млрд рублей долга, сократив его размер до 69 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС представитель пресс-службы компании.

"Долг в 2023 году был обслужен согласен графику платежей и был сокращен на 28 млрд рублей, не считая выплаты процентов и купонов 10 млрд рублей. Сегодня остаток тела долга составляет 69 млрд рублей. Мы продолжаем работу в целях урегулирования задолженности и восстановления ликвидности общества", - сказал он.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко отмечал, что Минфин РФ наблюдает за финансовым состоянием "Роснано". По его словам, правительство РФ нацелено на завершение анализа всех венчурных инвестиционных проектов компании "Роснано" и проводит планомерную работу по ее оздоровлению. Целью такой работы является наиболее эффективная для российской экономики организация работы с проектами организации, а также принятие решений по стратегически значимым, ключевым ее активам.

Как отмечалось в отчете "Роснано", по состоянию на 30 июня 2023 года объем требований кредиторов без учета процентов по кредитам и накопленного купонного дохода по размещенным компанией облигациям значительно превышает стоимость активов (имущества) корпорации.