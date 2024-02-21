Росатом и НАИКС составили дорожную карту совместных работ в Таджикистане

Туда вошли мероприятия, запланированные к реализации в 2024 году, сообщили в пресс-службе Национальной ассоциации инженеров-консультантов в строительстве

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" и Национальная ассоциация инженеров-консультантов в строительстве (НАИКС) с таджикскими коллегами составили дорожную карту совместных мероприятий и работ в Таджикистане. Как сообщили в пресс-службе НАИКС, решение об этом принято на недавнем совещании в Душанбе с участием представителей Росатома, НАИКС и таджикской стороны.

"Направления взаимодействия и совместные проекты в рамках подписанного 20 октября 2023 года меморандума между Минстроем России, госкорпорацией "Росатом" и комитетом по архитектуре и строительству при правительстве Республики Таджикистан обсудили на встрече, состоявшейся в Душанбе. Результатом обсуждения стал совместный проект дорожной карты по укреплению сотрудничества, куда вошли мероприятия, запланированные к реализации в 2024 году", - отметили в пресс-службе.

Встреча прошла под руководством председателя комитета по архитектуре и строительству при правительстве Республики Таджикистан Юсуфа Мирзозода. Российскую делегацию возглавил директор по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе ГК "Росатом" Геннадий Сахаров.

Образовательные программы

Еще одно совещание с участием директора ГУП "Лоихакаш" Дилшода Шарифзода закрепило намерение открытия учебного центра по технологиям информационного моделирования в Таджикистане. Генеральный директор НАИКС Ольга Кубанская представила доклад о реализации на международном пространстве образовательной программы повышения квалификации в области BIM и евразийского реестра инженеров-консультантов НАИКС.

Было принято решение рассмотреть ГУП "Лоихакаш" в качестве площадки для открытия центра, который займется подготовкой кадров в Таджикистане в области информационного моделирования при методологической поддержке НАИКС в рамках мероприятий дорожной карты.

Кроме того, состоялось совещание с участием начальника управления зарубежных стран Центра международных программ Министерства науки и образования Таджикистана Тоджиддини Бахриддина и проректора Московского государственного строительного университета (НИУ МГСУ) Веры Галишниковой. На нем обсуждались вопросы подготовки кадров по строительным специальностям в рамках бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры и профессиональной переподготовки.

Главным вопросом стал проект целевой подготовки студентов из Таджикистана на базе НИУ МГСУ в интересах предприятий строительного комплекса атомной отрасли (СКАО). В 2024 году при участии ГК "Росатом" планируется отбор таджикских абитуриентов в МГСУ для обучения по строительным специальностям по программам бакалавриата с последующим трудоустройством на предприятиях СКАО. Достигнута договоренность о подписании соглашения о сотрудничестве между Центром международных программ Республики Таджикистан и НИУ МГСУ.

Стороны обсудили целесообразность открытия сетевого института НИУ МГСУ на базе Таджикского технического университета имени академика М. С. Осими.