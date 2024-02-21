Российские торговые сети сохраняют отрицательные наценки на куриные яйца

Начальник управления по взаимодействию с региональными органами власти X5 Group Павел Шумов отметил, что снижение закупочных и розничных цен происходит и по куриному мясу

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Российские ретейлеры сохраняют отрицательные наценки на куриные яйца, при этом отмечают, что стоимость данной продукции в текущем году снижается, сообщили представители торговых сетей на заседании комитета Государственной думы по аграрным вопросам.

"В 2024 году первые семь недель мы видим снижение закупочной и розничной цены по сравнению с прошлым годом: закупочная цена снизилась на 15,8%, розничная - тоже на 15% примерно. Наценка у нас полгода примерно отрицательная, если говорить о яйце С1-С2, сейчас уровень закупки на уровне 127 рублей (за десяток - прим. ТАСС), розница - 118 рублей", - сказал начальник управления по взаимодействию с региональными органами власти X5 Group Павел Шумов.

По его словам, снижение закупочных и розничных цен происходит и по куриному мясу. "С начала года за семь недель у нас тоже снижение закупочных и розничных цен - на 5,2% и на 4%, закупка на уровне 177 рублей [за килограмм], розница - 168 [рублей за килограмм]. Тоже наценка пока отрицательная, примерно минус 7%", - добавил представитель ретейлера.

Директор по взаимодействию с органами государственной власти "Магнита" Юлия Храмайкова также отметила, что в 2024 году наблюдается снижение цен на яйца. "В этом году цена на яйца начала снижаться. На шестую неделю яйцо столовое С1, 10 штук, мы закупаем в среднем по 115 рублей. А продаем по 113 рублей. То есть у нас отрицательная наценка по-прежнему сохраняется", - сообщила она.

По ее словам, стоимость мяса птицы начала снижаться, наценка также остается отрицательной.

О ситуации с ценами

По данным Росстата, куриные яйца в России в декабре 2023 года подорожали на 61,35% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. При этом за период с 30 января по 5 февраля 2024 года цены на них снизились на 0,73%, с 23 по 29 января 2024 года - на 1%, с 16 по 22 января 2024 года - на 1,4%, неделей ранее - с 10 по 15 января - цены на этот продукт снизились впервые с июня 2023 года - на 0,2%.