МАГАТЭ отметило опасность перебоев с подачей электроэнергии на ЗАЭС для станции

По словам генерального директора агентства, группу инспекторов на станции информировали об отключении линии электропередачи мощностью 330 КВ во вторник из-за неисправности на украинской стороне

ВЕНА, 21 февраля. /ТАСС/. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси считает, что частые перебои с подачей электроэнергии на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) остаются фактором опасности для функционирования станции. Об этом сообщила пресс-служба организации.

"ЗАЭС потеряла связь с последней резервной внешней линией электропередачи, что в очередной раз подчеркивает нестабильность ситуации с ядерной безопасностью на станции. <...> Частые перебои в подаче электроэнергии остаются источником серьезной обеспокоенности в отношении ядерной безопасности крупнейшей в Европе атомной электростанции, поскольку ей необходимо электричество для охлаждения реакторов и других важных функций, даже когда все реакторные блоки остановлены", - отметил Гросси.

По его словам, группу инспекторов МАГАТЭ на станции информировали об отключении линии электропередачи мощностью 330 КВ во вторник из-за неисправности на украинской стороне. "Несмотря на то, что основная линия электропередачи продолжает работать, отсутствие резервного энергоснабжения показывает, что ситуация с ядерной безопасностью на станции остается нестабильной", - подчеркнул глава агентства.

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов 14 февраля сообщил о двух взрывах в результате удара украинских дронов-камикадзе по Энергодару, в котором расположена ЗАЭС. По его словам, было повреждено здание городской администрации. Как заявил МИД РФ, Россия рассчитывает, что МАГАТЭ займет ответственную позицию и укажет на киевский режим как на единственный источник угрозы надежному функционированию ЗАЭС.

В начале февраля руководитель МАГАТЭ в четвертый раз посетил Запорожскую АЭС. Гросси также планирует посетить Москву в конце февраля. Глава Росатома Алексей Лихачев подчеркнул, что рассчитывает на скорую встречу с главой МАГАТЭ.

Запорожская АЭС в Энергодаре - крупнейшая атомная электростанция в Европе. В конце февраля 2022 года российские силы взяли объект под контроль, с тех пор украинские военные периодически обстреливают жилые районы Энергодара и территорию станции, используя беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.