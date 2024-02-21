Объем выпуска ипотечных облигаций ДОМ.РФ по итогам 2023 года достиг 669 млрд рублей

В компании сообщили, что объем эмиссии ИЦБ в России за все время достиг 2,4 трлн рублей

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Оригинаторы разместили ипотечные ценные бумаги с поручительством института развития ДОМ.РФ суммарно на 669 млрд рублей в 2023 году, объем эмиссии ИЦБ в России за все время достиг 2,4 трлн рублей. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"По итогам 2023 года в России размещен рекордный объем ипотечных облигаций с поручительством ДОМ.РФ (ИЦБ ДОМ.РФ) - девять выпусков на 669 млрд рублей. Общий объем эмиссии с 2016 года составил 2,4 трлн рублей", - говорится в сообщении.

Доля секьюритизированных кредитов в совокупном ипотечном портфеле банков в 2023 году выросла на 1 п. п. и превысила 7%, отметили в пресс-службе, а у некоторых кредитных организаций достигла 20-30%.

В ДОМ.РФ добавили, что в 2023 году банки активно использовали ИЦБ для операций репо. В итоге объем таких сделок вырос в три раза в прошлом году - до 16 трлн рублей. Причем более 90% этой суммы составили биржевые репо с Казначейством России.