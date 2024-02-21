Чемезов заявил, что Ростех успешно справился с возобновлением производства Ту-160

Пока Ту-160М является одним из самых мощных боевых самолетов в мире, сообщил генеральный директор госкорпорации

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Возобновление производства стратегических ракетоносцев Ту-160 стало настоящим вызовом, с которым предприятия Ростеха успешно справились. Пока Ту-160М является одним из самых мощных боевых самолетов в мире, сообщил журналистам генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов.

"Возобновление производства стратегических ракетоносцев Ту-160 стало настоящим вызовом для всей кооперации предприятий Ростеха - в сжатые сроки была полностью оцифрована конструкторская документация, восстановлена технология вакуумной сварки титановых изделий, возобновлено производство агрегатов планера самолета. Сегодня можно уверенно сказать, что с этим вызовом мы успешно справились", - заявил он.

По словам Чемезова, модернизированный самолет Ту-160М сохранил внешний облик предшественника, однако был создан на совершенно новой технологической базе с использованием цифровых решений. "В настоящее время это один из наиболее мощных боевых самолетов в мире", - добавил генеральный директор Ростеха.

Ранее президент России Владимир Путин посетил в Татарстане Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова, где осмотрел четыре глубоко модернизированных стратегических ракетоносца.

Ту-160 - самый крупный и самый мощный в истории военной авиации сверхзвуковой самолет с изменяемой геометрией крыла.

Программа воспроизводства самолетов Ту-160 в модернизированном облике Ту-160М была развернута по решению президента. В рамках выполнения программы по государственному контракту между Минпромторгом России и бюро "Туполев" в сжатые сроки была полностью оцифрована конструкторская документация на самолет Ту-160М, восстановлена технология вакуумной сварки титановых изделий, возобновлено производство агрегатов планера самолета, сформирована новая кооперация из передовых предприятий промышленности в области металлургии, авиастроения, машиностроения и приборостроения, основная часть которых входит в госкорпорацию "Ростех".