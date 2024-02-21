В Новосибирской области объем ремонта мостов и путепроводов увеличат вдвое в 2024 году

Также в области запланировали ремонтные работы на 246,9 км дорог

НОВОСИБИРСК, 21 февраля. /ТАСС/. Власти Новосибирской области планируют отремонтировать более 2 тыс. погонных метров мостов и путепроводов в регионе, что вдвое больше, чем годом ранее. Также в области запланирован ремонт 246,9 км дорог, сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

"В 2024 году в Новосибирской области планируется привести в нормативное состояние 91 объект. Это 246,91 км дорог и 2 153 погонных метра искусственных сооружений. Стоит отметить увеличение работ на мостах и путепроводах: в предыдущем году мы привели в норматив 1,14 тыс. погонных метров, а в 2022 году - 504 погонных метра. Повышенное внимание традиционно будет уделено региональной опорной сети: это направления на Кемеровскую область и Республику Казахстан", - приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолия Костылевского.

В настоящее время в планах властей заключить контракты на ремонт дорог. Конкурсные процедуры продлятся до 31 марта 2024 года. Работы запланированы в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги".

План ремонтных работ на дорожных объектах Новосибирской области по нацпроекту в 2023 году составил 372,5 км, или 121 объект.