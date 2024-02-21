Red Wings возобновляет дополнительные рейсы из Кемерова в Екатеринбург

Их запустят по средам

КЕМЕРОВО, 21 февраля. /ТАСС/. Дополнительный рейс из Кемерова в Екатеринбург вновь запустят по средам, также изменяется расписание субботних рейсов со 2 марта. Об этом сообщили в пресс-службе кемеровского аэропорта.

Рейсы из Кемерова в Екатеринбург и в обратном направлении выполняются по субботам с 2020 года. Ранее в пресс-службе аэропорта Кемерова сообщали, что с 10 января 2024 года авиакомпания Red Wings добавила в расписание рейс по средам. Однако после первого полета было принято решение приостановить выполнение полетов по средам.

"С 2 марта 2024 года авиакомпания Red Wings увеличивает рейсы в Екатеринбург. Рейсы будут выполняться на воздушном судне SSJ-100(95) два раза в неделю: среда (дополнительно), суббота", - говорится в сообщении.

Уточняется, что время в пути занимает 2 часа 50 минут. Вылет из Кемерова по средам и субботам запланирован на 06:55 (02:55 мск). Из Екатеринбурга самолет будет вылетать в 01:20 (23:20 мск).