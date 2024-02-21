Токаев поблагодарил РФ за договоренность о строительстве трех ТЭЦ

Президент Казахстана напомнил, что также была достигнута договоренность о строительстве двух ГРЭС

КАЗАНЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным выразил благодарность за договоренность о возведении ТЭЦ в трех городах республики.

"Мы благодарны за то, что была достигнута договоренность о строительстве ТЭЦ в трех городах Казахстана, о строительстве двух ГРЭС. То есть результат очевидный", - сказал он, коснувшись договоренностей по итогам визита Путина в Казахстан в ноябре прошлого года.

Токаев отметил, что ранее страны вели переговоры в Санкт-Петербурге о строительстве газовой трубы по территории Казахстана в сторону Китая. "Там у нас были некоторые моменты, которые требовали дополнительного урегулирования. Достигнуты результаты, которые я считаю очень положительными и для нашей стороны и, я думаю, для российской стороны тоже", - пояснил президент Казахстана, заметив, что некоторые детали проекта еще предстоит обсудить.

В ноябре 2023 года по итогам визита Путина в Казахстан министерства энергетики Казахстана и России подписали меморандум о сотрудничестве по проектам строительства ТЭЦ в трех городах республики - Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске.