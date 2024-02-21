РСТ предложил запустить семейные и пенсионные тарифы для внутренних авиаперевозок

Российский союз туриндустрии также предложил ввести субсидирование туроператоров за привоз иностранных туристов по аналогии с Китаем

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Российский союз туриндустрии (РСТ) предлагает внедрить семейные, молодежные и пенсионные тарифы для внутренних авиаперевозок для повышения доступности перелетов для этих категорий граждан. Такое предложение высказал вице-президент РСТ Дмитрий Горин на стратегической сессии союза по транспорту, которая прошла в Госдуме.

"Мы предлагаем реализацию проекта по внедрению семейных, молодежных, пенсионных тарифов для внутренних авиаперевозок. Этот опыт был у авиакомпании S7. Его можно возобновить, на наш взгляд", - сказал он.

Эксперт напомнил, что 2024 год объявлен в России Годом семьи. В связи с этим, необходимо поддерживать семейный и молодежный туризм, полагает он.

"Поступило предложение от коллег из региональных отделений РСТ рассмотреть предоставление специальной скидки. У нас есть скидка 25% детям от двух до 12 лет. С учетом необходимости развития молодежного культурно-познавательного, патриотического туризма [можно] предусмотреть скидку от авиакомпании детям в возрасте от 12 до 17 лет специально для авиационных перевозок", - рассказал Горин.

РСТ также предлагает ввести субсидирование туроператоров за привоз иностранных туристов по аналогии с Китаем. Эта практика может быть распространена и на другие страны, добавил он.