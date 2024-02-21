Мосбиржа введет запрет на маржинальную торговлю бумагами Qiwi

Ограничение распространяется на расписки компании, а также на облигации "Киви финанс" серии 001Р-02

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Московская биржа с 22 февраля 2024 года вводит запрет на торговлю с плечом бумагами Qiwi, следует из информации на сайте торговой площадки.

Ограничение распространяется на расписки компании, а также на облигации "Киви финанс" серии 001Р-02.

Ранее БКС попросил закрыть маржинальные позиции по бумагам Qiwi. ЦБ РФ сообщил об отзыве лицензии у Киви-банка. На этом фоне котировки расписок компании теряли более 50%. Широкие распродажи коснулись и облигаций компании - так, облигации "Киви финанс" серии 001Р-02 падали на 60%, а их доходность превышала 70% годовых.