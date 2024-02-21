Глава Минфина ФРГ заявил, что германской экономике необходим "поворотный момент"

Кристиан Линднер отметил, что за последние 10 лет конкурентоспособность страны заметно снизилась

БЕРЛИН, 21 февраля. /ТАСС/. Министр финансов Германии Кристиан Линднер выступил в поддержку пакета мер по развитию компаний, отметив, что экономика ФРГ нуждается в своего рода "поворотном моменте".

За последние 10 лет, по его словам, конкурентоспособность Германии заметно снизилась. "И именно поэтому сейчас наступило время, когда нам нужен поворотный момент в экономике", - заявил Линднер, выступая в Бундестаге. При этом он подчеркнул, что готов поговорить с оппозиционным блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) о реформе корпоративного налогообложения.

"Чтобы можно было убедительно выдвинуть это требование, ХДС/ХСС должен начать с согласия с законом о возможностях экономического роста", - констатировал Линднер. Закон в том числе предполагает налоговые льготы и инвестиционные премии, покрывающие расходы компаний, нацеленных на достижение климатической нейтральности. Бундесрат (палата представителей федеральных земель) заблокировал его, аргументируя это тем, что федеральным землям придется нести большую часть расходов.

Экономика ФРГ переживает серьезный кризис. ВВП страны снизился в 2023 году по сравнению с предыдущим на 0,3%. Эксперты Федерального статистического ведомства Германии отметили по итогам прошлого года снижение покупательной способности населения вследствие роста потребительских цен. По сообщениям СМИ, многие немцы вынуждены были экономить.