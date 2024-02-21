Сийярто: страны Запада говорят о санкциях, а сами тайно покупают у РФ энергоносители

Глава МИД Венгрии отметил, что "эти санкции провалились и нанесли ущерб Европе"

БУДАПЕШТ, 21 февраля. /ТАСС/. Государства, которые громче всех выступают за расширение санкций против России, в том числе в сфере энергетики, сами покупают российские энергоносители тайным или обходным путем. Такое мнение выразил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после встречи в Нью-Дели с министром нефти и природного газа Индии Хардипом Сингхом Пури.

"Правительство Венгрии, как и Индия, стоит на почве реальности в плане энергоснабжения. Мы считаем, что важны как безопасность поставок, так и закупки по разумным ценам, поэтому ни Индия, ни Венгрия не отказались от сотрудничества с Россией в сфере энергетики. И мы видим, что те субъекты мировой политики, которые громче всех выступают с критикой, сами покупают российские энергоносители тайно или обходным путем", - написал глава МИД в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Он отметил, что санкции Евросоюза против России "создали серьезные проблемы для безопасности поставок" энергоносителей. "Эти санкции провалились и нанесли ущерб Европе", - заявил Сийярто. "Российские энергоносители обычно поступают в Европу через третьи страны по более высоким ценам, чем раньше, поэтому от санкций выигрывают все, кроме Европы, и это также проявляется в ухудшении нашей конкурентоспособности", - констатировал он.

Как сообщил венгерский министр, они пришли с индийским коллегой к согласию в том, что "вопрос сотрудничества в энергетической области не следует рассматривать как политический или идеологический, поскольку это вопрос физической реальности".