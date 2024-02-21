Суд в Петербурге постановил передать в казну акций группы компаний "Рольф"

По данным Генпрокуратуры, группа компаний получила незаконный доход, многократно увеличив свою капитализацию в период нахождения ее основателя Сергея Петрова в должности депутата Госдумы с 2007 по 2016 год

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Московский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства всех акций АО "Рольф" и ее основателя Сергея Петрова. Соответствующее решение огласила судья Наталья Малахова, передает корреспондент ТАСС.

"Иск удовлетворить. Обратить в доход государства все акции АО "Рольф", принадлежащих частной компании с ограниченной ответственностью "Деланс лимитед" и ООО "Рольф моторс", а также 100% долей в уставных капиталах ООО "Рольф моторс", ООО "Рольф эстейт Санкт-Петербург", ООО "Рольф тех", - сказала судья.

27 декабря Генпрокуратура подала иск в петербургский суд об обращении в доход государства всех акций "Рольфа", принадлежащих частной компании с ограниченной ответственностью "Деланс лимитед" и "Рольф моторс", а также 100% долей в уставных капиталах "Рольф моторс", "Рольф эстейт Санкт- Петербург", "Рольф тех" как имущества, полученного в нарушение законодательства о противодействии коррупции.

По данным надзорного ведомства, группа компаний получила незаконный доход, многократно увеличив свою капитализацию в период нахождения ее основателя Сергея Петрова в должности депутата Госдумы с 2007 по 2016 год. Он, как считает Генпрокуратура, продолжал оставаться бенефициаром холдинга, замаскировав свое участие в бизнесе сложной структурой управления с привлечением офшорных компаний, зарегистрированных на Кипре. В начале 2022 года Химкинский суд Московской области солидарно взыскал с Петрова и подконтрольных ему структур в пользу государства свыше 19 млрд рублей, полученных во время незаконного совмещения парламентской и коммерческой деятельности. Теперь Генпрокуратура требует обратить в доход РФ активы ответчиков - юридических лиц, поскольку указанные компании, по мнению истца, остаются источником неправомерного обогащения Петрова как лица, ответственного за совершение коррупции.

В первом заседании по существу 14 февраля суд отклонил ходатайства ответчиков о смене подсудности и прекращении производства по делу.

В декабре акции автодилера "Рольф" и его дочерние компании передали во временное управление Росимущества. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

О компании

Компания "Рольф" основана в 1991 году, ее портфель включает 30 автомобильных брендов. По данным "Спарк" на 2022 год, компанией на 99,99% владел кипрский офшор "Деланс лимитед", у "Рольф моторс" - меньше 0,01%. Само АО "Рольф" владеет 99% "Рольф эстейт Санкт-Петербург" и "Рольф моторс" (остальное - у "Деланс лимитед") и 100% - "Рольф тех".