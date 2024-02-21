Путин заявил, что экономические связи РФ и Узбекистана развиваются очень интенсивно

По словам президента, у стран есть хорошие перспективы для дальнейшего взаимодействия

КАЗАНЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Экономические связи России и Узбекистана развиваются очень интенсивно, у стран есть хорошие перспективы для дальнейшего взаимодействия, отметил президент РФ Владимир Путин.

"У нас очень интенсивно развиваются экономические связи по основным направлениям, перспективы [взаимодействия] хорошие выстраиваются", - сказал глава российского государства на встрече с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

"Я, честно говоря, даже не вижу никаких вопросов, которые бы требовали дополнительного решения с нашей стороны, с нашего уровня", - добавил Путин.

"Фонд, о котором мы с вами говорили, может быть очень хорошим, действенным инструментом, причем хорошо наполненным", - добавил российский лидер, обращаясь к Мирзиёеву. "Поставлена задача большая", - подтвердил президент Узбекистана. "Да, $500 млн - это хорошая финансовая база для реализации тех планов, которые мы с вами наметили", - согласился Путин.

Президент РФ также поблагодарил Мирзиёева за то, что он приехал в Казань, где сегодня пройдет церемония открытия Игр будущего. "Я знаю, что [на соревнованиях] есть спортсмены и из Узбекистана - по-моему, по пяти дисциплинам", - сказал он.

Российский лидер подчеркнул, что Игры будущего будут весьма интересны для любителей киберспорта. "Во всяком случае во всем мире сейчас молодые люди все больше и больше увлекаются этим спортом", - заметил он.