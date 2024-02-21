В КБР налоговые поступления от предприятий сферы туризма выросли в два раза за 2023 год

Показатель превысил 1 млрд рублей

НАЛЬЧИК, 21 февраля. /ТАСС/. Размер налоговых поступлений в бюджеты всех уровней от предприятий туристической отрасли вырос в два раза в Кабардино-Балкарии (КБР) за 2023 год и превысил 1 млрд рублей. Об этом сообщил министр курортов и туризма региона Мурат Шогенцуков на коллегии ведомства.

"За 2023 год республику посетило более 1,5 млн человек, рост составил 26,3% по сравнению с предыдущим годом. Общий объем оказанных услуг, по расчетам министерства, в туристской сфере в прошедшем году составил порядка 13 млрд рублей, а объем налоговых отчислений в сфере туризма, по данным УФНС по КБР, составил порядка 1 млрд 38 млн рублей, что вдвое превышает показатель предыдущего года", - рассказал Шогенцуков.

По его словам, в Кабардино-Балкарии за год на 58,5% увеличилось и количество средств размещения. Теперь единовременно в регионе могут разместить 17,1 тыс. туристов и отдыхающих. "Связано это с тем, что, во-первых, была проведена предметная инвентаризация с выездом на места (коечного фонда и средств размещения отдыхающих - прим ТАСС), а во-вторых, в рамках господдержки, оказываемой федеральным правительством, построено немало новых средств размещения", - подчеркнул Шогенцуков.

В 2023 году в рамках реализации нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" в КБР реализовано более 60 проектов, на развитие туризма вложено более 260 млн рублей. В республике по итогам реализации проектов установлены и обустроены пляжи, круглогодичные бассейны, детские и спортивные комплексы, построели некапитальные средства размещения (кемпинги и автокемпинги).