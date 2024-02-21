Стартовал новый сезон международного инженерного чемпионата Case-in

Участники чемпионата решат на выбор кейсы крупнейших отраслевых компаний в трех лигах: студенческой, школьной и лиге молодых специалистов

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. XII сезон международного инженерного чемпионата Case-in, реализуемого при поддержке президентской платформы "Россия - страна возможностей", стартовал в Москве. Об этом сообщил заместитель генерального директора платформы Алексей Агафонов на пресс-конференции в ТАСС.

"Чемпионат Case-in получил признание в молодежной среде и зарекомендовал себя как социальный лифт, который позволяет открыть новые таланты, познакомиться с лучшими работодателями, поступить в профильные вузы и найти работу мечты. В новом сезоне школьники, студенты и молодые специалисты будут решать инженерные кейсы и выполнять задания, связанные с внедрением принципов бережного и эффективного производства", - сказал Агафонов.

Участники решат на выбор кейсы крупнейших отраслевых компаний в трех лигах: студенческой, школьной и лиге молодых специалистов. Первая из них насчитывает десять направлений, вторая и третья - по два. В самой массовой лиге чемпионата, студенческой, примут участие около 5 тыс. студентов из России и стран ближнего зарубежья. В рамках отборочных этапов на базе 50 вузов молодежным командам предстоит решать кейсы отраслевых компаний по 10 направлениям.

В финале участники всех лиг презентуют свои решения, обменяются опытом с коллегами и получат советы экспертов.

Чемпионат Case-in - система соревнований по решению инженерных кейсов для школьников, студентов и молодых специалистов. Она действует с 2013 года и посвящена темам топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов, атомной промышленности и смежных отраслей. Тема XII сезона чемпионата - "Бережливое производство".