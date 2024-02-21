ЦБ: отправителю средств через Contact нужно обратиться в АСВ для возврата денег

Речь идет о ситуации, когда перевод был отправлен без открытия счета через платежную систему Contact и не был получен

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Отправителям средств через платежную систему Contact без открытия счета нужно обращаться в Агентство по страхованию вкладов (АСВ) для возврата денег, если перевод не был получен, сообщили в пресс-службе Банка России.

"Если перевод был отправлен без открытия счета через платежную систему Contact и не был получен, отправителю для возврата этих средств нужно обратиться во временную администрацию", - рассказали в пресс-службе.

21 февраля Банк России отозвал у Киви-банка лицензию на осуществление банковских операций. По информации регулятора, Киви-банк не принял мер для снижения рисков в своей деятельности после предписаний ЦБ, продолжил проведение высокорисковых операций. Кроме того, установлены многочисленные случаи открытия банком Qiwi-кошельков с использованием персональных данных физических лиц без их ведома и проведения по ним операций, что создавало значительные риски для граждан. Банк также систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

После отзыва лицензии Банк России назначил в кредитную организацию временную администрацию, ее функции возложены на АСВ.