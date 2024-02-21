Вице-канцлер ФРГ объяснил проблемы в экономике прежней зависимостью от российского газа

Сейчас Германия не получает газ по "Северным потокам", поскольку оба трубопровода были повреждены в 2022 году в результате диверсии в Балтийском море

БЕРЛИН, 21 февраля. /ТАСС/. Проблемы германской экономики связаны с тем, что значительная часть промышленного производства зависела от российского газа. Об этом заявил журналистам вице-канцлер ФРГ, министр экономики Роберт Хабек, отвечая на вопрос, почему показатели ФРГ хуже, чем в других странах.

"В Германии есть много энергоемкой промышленности, потому что у нас было много газа из России. Сейчас этого газа нет, - сказал он. - В других странах либо нет такого количества энергоемких промышленных объектов, либо не было российского газа. Зависимость, которая была у нас, наблюдалась только отчасти у Австрии и Чехии. Другие страны с терминалами по приему сжиженного газа имели более диверсифицированные пути импорта. То есть ситуация, к примеру, в Испании, Великобритании или в США абсолютно другая".

Сейчас ФРГ не получает газ по "Северным потокам", поскольку оба трубопровода были повреждены в 2022 году в результате диверсии в Балтийском море. Уцелела одна из двух веток "Северного потока - 2", но он так и не был сертифицирован германской стороной, поэтому не может использоваться.

Экономика ФРГ переживает серьезный кризис. ВВП страны снизился в 2023 году по сравнению с предыдущим на 0,3%. Эксперты Федерального статистического ведомства отметили по итогам прошлого года снижение покупательной способности населения вследствие роста потребительских цен. Как заявил накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц, последствия украинского конфликта сильно ударили по Германии, поскольку она не была готова к этой ситуации.

Шольц ранее несколько раз говорил, что ФРГ удалось преодолеть зависимость от российских энергоресурсов - нефти, газа и угля.