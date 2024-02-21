Промпроизводители РФ в январе понизили цены на товары на 1,4%

Так, в добыче полезных ископаемых при поставках на внутренний рынок снизились цены на руды и концентраты прочих цветных металлов, не включенные в другие группировки

МОСКВА, 21 февраль. /ТАСС/. Цены российских производителей промышленных товаров в январе 2024 года, по предварительным данным, снизились на 1,4% по сравнению с декабрем, говорится в материалах Росстата.

Так, в добыче полезных ископаемых при поставках на внутренний рынок снизились цены на руды и концентраты прочих цветных металлов, не включенные в другие группировки (-26,6%), апатитовый концентрат (-20,2%), коксующийся уголь (-19,3%), природный графит (-15,3%), газовый нестабильный конденсат (-12,3%), природный дробленый камень (-11,4%). В то же время цены выросли на нефелиновые концентраты (+33,4%), горючий природный сжиженный и регазифицированный газ (+19,9%), медные концентраты (+14,2%).

В обрабатывающих производствах существенное снижение цен отмечено на отдельные виды нефтепродуктов - сжиженные пропан и бутан (-31,8%), нефтяные смазочные прочие масла, не включенные в другие группировки (-8,6%), дизельное зимнее топливо (-7%).

В производстве химических веществ и химических продуктов цены стали ниже техническую газовую на серу (-36,5%), уксусную кислоту (-22,7%), ненасыщенные монокарбоновые, циклоалкановые, циклоалкеновые или циклотерпеновые ациклические поликарбоновые кислоты и производные этих соединений (-10,9%), ксилолы (-10,7%). При этом выросли цены на услуги по производству отдельных прочих основных органических химических веществ, выполняемые субподрядчиком (+16,8%), жидкий хлор (+16,5%), галогениды металлов (+15%), простые эфиры, органические пероксиды, эпоксиды, ацетали и полуацетали и их производные (+12%), бутадиеновые каучуки (+10,7%).

Одновременно отмечено снижение цен на следующие виды пищевой продукции: на свекловичную мелассу (-25,7%), мороженые печень и молоки рыбы (-12,7%), рыбные пресервы (-10,5%). Из остальных видов продукции выросли на меланж +16,2%, плавленые сыры (+12,5%), замороженную говядину (+10,9%), модифицированные крахмалы (+10,5%), лапшу (+10,3%).