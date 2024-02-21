Инфляция в России с 13 по 19 февраля замедлилась до 0,11%

По данным Росстата, с начала февраля потребительские цены в стране выросли на 0,43%, с начала года - на 1,29%

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Инфляция в России за период с 13 по 19 февраля 2024 года замедлилась по сравнению с предыдущей неделей и составила 0,11%, следует из данных Росстата.

С начала февраля потребительские цены в РФ выросли на 0,43%, с начала года - на 1,29%.

Продовольственные товары

По данным статистики, за отчетный период выросли цены на мясные консервы для детского питания (+0,6%), фруктово-ягодные консервы и сухие молочные смеси для детского питания +0,5%, баранину, пастеризованное молоко и печенье (+0,4%), говядину, сливочное масло, поваренную соль и водку (+0,3%), полукопченые и варено-копченые колбасы, творог, куриные яйца, сахар-песок и макаронные изделия (+0,2%), вареные колбасы, мороженую рыбу, овощные консервы для детского питания, стерилизованное молоко, сметану, твердые, полутвердые и мягкие сыры, хлеб, пшеничную муку и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) (+0,1%). Также цены выросли на огурцы (+2,5%), белокочанную капусту (+2,1%), столовую свеклу (+1,8%), помидоры (+1,6%), морковь (+1,4%), бананы (+1,1%), репчатый лук (+0,9%), яблоки +0,4%, картофель +0,3%.

В то же время снизились цены на гречневую крупу (-0,6%), черный чай (-0,5%), сосиски, сардельки и пшено (-0,3%), маргарин (-0,2%), куриное мясо, подсолнечное масло и вермишель (-0,1%).

Непродовольственные товары, медикаменты и услуги

В группе наблюдаемых медикаментов выросли цены на аллохол (+0,6%), валидол, корвалол и поливитамины (+0,4%), нимесулид (+0,1%). Цены снизились на ренгалин (-0,2%), метамизол натрия (отечественный анальгин), эргоферон и комбинированные анальгетики (-0,1%).

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости изменились цены на пеленки для новорожденных (+0,7%), спички (+0,2%), туалетную бумагу (+0,1%). Цены снизились на детские подгузники, щетки и зубные пасты (-0,3%), гигиенические прокладки (-0,2%), туалетное мыло и сухие корма для домашних животных (-0,1%).

Из остальных непродовольственных товаров изменились цены на древесностружечные и ориентированно-стружечные плиты (+0,7%), детские футболки (+0,3%), электропылесосы, мужские носки, кроссовки для взрослых и детей (+0,2%), обрезные доски, сигареты с фильтром, майки, мужские футболки и джинсы для детей (+0,1%). Цены снизились на смартфоны (-0,6%), телевизоры (-0,4%) и шампуни (-0,1%).

Цены на автомобильный бензин в среднем практически не изменились, на дизельное топливо - снизились (-0,1%).

Тарифы на проезд в троллейбусе в среднем по России выросли на 0,6%, трамвае - на 0,2%.

Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, а также стоимость авиаперелета экономическим классом в среднем по России изменилась на (+0,1%). Изменилась средняя стоимость проживания в гостиницах 3 звезд (+1,1%), гостиницах 4-5 звезд (+1%), гостиницах 2 звезд (+0,6%), хостелах (+0,3%), гостиницах 1 звезды или в мотелях, путевок в дома отдыха, пансионаты (+0,2%) и санатории (+0,1%).

Из остальных видов услуг изменились цены на мойку легкового автомобиля, модельную стрижку в женском и мужском залах (+0,2%).