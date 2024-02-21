Цены на бензин в России за неделю не изменились

Дизель подорожал на 6 копеек

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России с 12 по 19 февраля 2024 года не изменились и составили 54,64 рубля за 1 л, говорится в материалах Росстата.

По данным статистики, средние цены на бензин марки Аи-92 снизились на 1 копейку и составили 50,57 рубля за 1 л. Бензин Аи-95 также подешевел на 1 копейку до 55,22 рубля за 1 л, а стоимость Аи-98 выросла на 1 копейку и составила 68,63 рубля за 1 л. Средняя цена на дизельное топливо снизилась на 6 копеек и составила 64,79 рубля.

По данным Росстата, за период с 13 по 19 февраля 2024 года рост цен на бензин автомобильный был зафиксирован в 10 субъектах Российской Федерации, более всего - в Камчатском крае +0,8%.

Снижение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в 13 субъектах Российской Федерации, более всего - в Ямало-Ненецком автономном округе (-2,7%).

В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин автомобильный не изменились. На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 49,29 до 52,03 рубля, марки Аи-95 - от 54,29 до 59,31 рубля, марки Аи-98 и выше - от 67,3 до 71,99 рубля за 1 л. В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 50,25 до 52,24 рубля, марки Аи-95 - от 54,10 до 57,82 рубля, марки Аи-98 и выше - от 67,90 до 71,64 рубля за 1 л. Объем производства бензина в РФ с 12 по 18 февраля по сравнению с предыдущей неделей снизился на 2,7% и составил 851,7 тыс. тонн. Производство дизельного топлива снизилось на 5,2% и составило 1,59 млн тонн.