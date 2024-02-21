Росстат зафиксировал снижение цены бензина и дизеля на АЗС с 13 по 19 февраля

Стоимость бензина уменьшилась на 0,02% к уровню предыдущей недели, дизельного топлива - на 0,09%

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Стоимость бензина на АЗС в России с 13 по 19 февраля 2024 года снизилась на 0,02% к уровню предыдущей недели, дизельного топлива - на 0,09%. При этом уровень инфляции за тот же период составил 0,11%, следует из данных Росстата.

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов 29 января в рамках Дня энергетики на Международной выставке-форуме "Россия" говорил в интервью ТАСС, что уже принятые меры стабилизации рынка топлива способны обеспечить нулевой рост цен на автозаправочных станциях бензина и дизеля в течение как минимум двух месяцев.

По данным Росстата, с начала 2024 года цена дизеля снизилась на 0,07%. Стоимость бензин же увеличилась на 0,53%, что почти в три раза ниже уровня инфляции, которая за аналогичный период составила 1,29%.

По данным на 19 февраля 2024 года, бензин АИ-92 подешевел за неделю на 1 копейку - до 50,57 рубля за литр, АИ-95 - тоже на 1 копейку, до 55,22 рубля за литр. Дизельное топливо в среднем по стране стало дешевле в рознице на 6 копеек по сравнению с данными за 12 февраля, его цена составила 65,79 рубля за литр.