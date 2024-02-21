МЭР сообщило, что годовая инфляция с 13 по 19 февраля осталась на уровне 7,57%

В сегменте продовольственных товаров инфляция составила 0,25%

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Годовая инфляция в РФ в период с 13 по 19 февраля осталась на уровне прошлой недели и составила 7,57%. Об этом говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации, подготовленном Минэкономразвития России.

"За неделю с 13 по 19 февраля 2024 года на потребительском рынке инфляция замедлилась до 0,11%, год к году темпы роста цен не изменились - 7,57%. В сегменте продовольственных товаров инфляция составила 0,25%. На плодоовощную продукцию цены изменились на 1,35%, на остальные продукты питания - на 0,15%. На непродовольственные товары на отчетной неделе цены снизились на 0,04%: возобновилось удешевление электро- и бытовых приборов. В секторе услуг темпы роста цен снизились до 0,07% на фоне замедления удорожания авиабилетов на внутренние рейсы", - отмечается в обзоре.

Как сообщал ТАСС ранее со ссылкой на данные МЭР, годовая инфляция с 6 по 12 февраля ускорилась до 7,57% против 7,27% неделей ранее.

В 2024 году Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в РФ на уровне 4,5%. В 2023 году этот показатель был зафиксирован на уровне 7,42%.