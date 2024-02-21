Резиденты ТОР закрытого атомграда Северск планируют вложить 48 млрд инвестиций

Сейчас ведутся переговоры с еще восемью потенциальными инвесторами

СЕВЕРСК /Томская область/, 21 февраля. /ТАСС/. Около 48 млрд рублей планируют инвестировать резиденты территории опережающего развития (ТОР) в закрытом атомграде Северск. Сейчас ведутся переговоры с еще восемью потенциальными инвесторами, общий объем инвестиций которых - до 15 млрд рублей, сообщил генеральный директор "Атом-ТОР" Николай Пегин во время визита главы госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева в Северск.

"На сегодняшний день на территории опережающего развития "Северск" реализуют свои проекты 25 резидентов. Планируемый объем [инвестиций] - 48 млрд рублей, из которых уже освоено около 6 млрд рублей", - сказал Пегин.

По его данным, резиденты планируют создать всего более 1,3 тыс. рабочих мест, из которых уже создано 458. Кроме того, сейчас ведутся переговоры с 8 потенциальными инвесторами, в частности, с ООО "Энерго системы" и ООО "Геркулес Сибирь". "Примерно общий объем [инвестиций новых резидентов] - до 15 млрд рублей", - отметил Пегин.

Специализация северской ТОР - высокотехнологичная химия, медицинская промышленность, ядерные материалы, машиностроение и IT.