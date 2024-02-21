На Урале появился агрегатор для сбора и отправки фермерской продукции в магазины

В планах обеспечить торговой сети "Пятерочка" поставку не менее 9 тыс. тонн продукции

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Первый агроагрегатор для сбора и поставки фермерской продукции появился в Свердловской области, в городе Сухой Лог. В планах обеспечить торговой сети "Пятерочка" поставку не менее 9 тыс. тонн продукции, сообщили в департаменте информационной политики региона.

"Первый агроагрегатор запущен в Свердловской области, <...> в Сухом Логу <…>. Центр хранения и сбыта площадью 4,8 тыс. кв. м в Свердловской области планирует обеспечить "Пятерочке" поставку не менее 9 тыс. тонн фермерской продукции от сельхозпроизводителей региона", - говорится в сообщении.

Министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Анна Кузнецова отметила, что появление таких центров станет для фермеров региона дополнительным каналом сбыта своей продукции, а жители Свердловской области смогут приобретать качественную фермерскую продукцию в ближайших магазинах. Также проект позволит увеличить долю товаров малых производителей на полках федеральных ретейлеров.

В агроагрегатор, по данным департамента, вошли более 20 фермерских хозяйств. Аграрии объединились в кооператив "Спас" для централизованных поставок своей продукции в сетевые магазины. Фермерами будет налажен сбыт овощей борщевого набора, в том числе картофеля, свеклы, моркови, капусты и кабачков.